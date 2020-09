Plus500 & Atalanta per sognare in Italia e non solo (Di martedì 15 settembre 2020) Il binomio tra il calcio e gli sponsor è spesso analizzato ben prima dell’inizio del campionato di Serie A. Nel prossimo weekend incomincerà la stagione 2020-2021 con qualche novità a livello di marchi sportivi, come nel caso dell’Atalanta che, dopo aver giocato stagioni di alto livello, ha cambiato il suo main sponsor, con la partnership con Plus500. Che cos’è Plus500. Plus500 ha sposato la causa bergamasca. Questa società internazionale opera nel campo finanziario a 360 gradi, sposando così sempre più le attività in espansione, come nel caso dell’Atalanta per quanto riguarda il mondo del calcio. ... Leggi su giornal (Di martedì 15 settembre 2020) Il binomio tra il calcio e gli sponsor è spesso analizzato ben prima dell’inizio del campionato di Serie A. Nel prossimo weekend incomincerà la stagione 2020-2021 con qualche novità a livello di marchi sportivi, come nel caso dell’che, dopo aver giocato stagioni di alto livello, ha cambiato il suo main sponsor, con la partnership con. Che cos’èha sposato la causa bergamasca. Questa società internazionale opera nel campo finanziario a 360 gradi, sposando così sempre più le attività in espansione, come nel caso dell’per quanto riguarda il mondo del calcio. ...

Infatti, verso fine agosto è arrivato un importante accordo con il Broker Plus500. Che sarà quindi il nuovo sponsor. La partnership con il precedente sponsor, Radici Group, non cesserà definitivamente ...

Non puoi pensare di investire con il Forex e CFD Trading se non conosci le basi di questi strumenti operativi. Sul web ci sono tante guide dedicate al trading online ma con questo post voglio fornirti ...

L’Atalanta ha svelato il disegno delle nuove maglie e ha ufficializzato Radici Group come «sponsor del cuore», ovvero secondo sponsor di maglia (il primo è Plus500) in campionato e Coppa Italia, per l ...

