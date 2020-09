Pjanic si presenta al Barcellona: “Dopo nove anni in Italia avevo bisogno di nuovi stimoli” (Di martedì 15 settembre 2020) Sono arrivate direttamente dal Camp Nou, le prime parole di Miralem Pjanic come nuovo giocatore del Barcellona: “E’ un enorme privilegio essere un giocatore blaugrana, lotterò per portare questa società in alto e per vincere dei trofei. Da ragazzino sognavo di giocare per il Barcellona, è straordinario essere qui – ha detto il bosniaco -. Questo è il club più grande del mondo, vogliamo vincere delle coppe e spero di aiutare con la mia esperienza la squadra a migliorare”. Poi sono arrivate delle parole sulla Juventus: “Lasciare i bianconeri è stato difficile. Ho dato l’addio a un club incredibile, ma un giocatore ha bisogno di stimoli e provare nuove sfide e, dopo nove anni in Italia, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Sono arrivate direttamente dal Camp Nou, le prime parole di Miralemcome nuovo giocatore del: “E’ un enorme privilegio essere un giocatore blaugrana, lotterò per portare questa società in alto e per vincere dei trofei. Da ragazzino sognavo di giocare per il, è straordinario essere qui – ha detto il bosniaco -. Questo è il club più grande del mondo, vogliamo vincere delle coppe e spero di aiutare con la mia esperienza la squadra a migliorare”. Poi sono arrivate delle parole sulla Juventus: “Lasciare i bianconeri è stato difficile. Ho dato l’addio a un club incredibile, ma un giocatore hadi stimoli e provare nuove sfide e, dopoin, ...

