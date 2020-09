Pjanic: “Il Barcellona è la tappa più importante della mia carriera” (Di martedì 15 settembre 2020) Miralem Pjanic è stato presentato in conferenza stampa dal Barcellona. Queste le sue prime parole da giocatore dei blaugrana. È un vero orgoglio per me essere qui. Da piccolo sognavo di poter indossare questa maglia, sono nel club più grande del mondo e voglio vincere con il Barcellona. Qui si gioca un calcio divertente e dominante, è sempre stato difficile giocare contro questa gloriosa squadra. Lasciare la Juventus non è stato semplice per me. I bianconeri sono un club incredibilmente straordinario, ma un calciatore è alla continua ricerca di nuovi stimoli. Il Barcellona era il mio sogno sin da bambino. È la tappa più importante della mia carriera, voglio essere d’aiuto a portare questo club ancora ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Miralemè stato presentato in conferenza stampa dal. Queste le sue prime parole da giocatore dei blaugrana. È un vero orgoglio per me essere qui. Da piccolo sognavo di poter indossare questa maglia, sono nel club più grande del mondo e voglio vincere con il. Qui si gioca un calcio divertente e dominante, è sempre stato difficile giocare contro questa gloriosa squadra. Lasciare la Juventus non è stato semplice per me. I bianconeri sono un club incredibilmente straordinario, ma un calciatore è alla continua ricerca di nuovi stimoli. Ilera il mio sogno sin da bambino. È lapiùmia carriera, voglio essere d’aiuto a portare questo club ancora ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Ramon Planes su #Suarez ?? Il ds del #Barcellona, ha parlato dell'uruguaiano durante la presen… - marcoconterio : ?? Il ds del #FCB durante la presentazione di Pjanic su Luis Suarez: 'Dobbiamo rispettare i giocatori e i loro contr… - tuttosport : #Pjanic: '#Juve? Volevo nuovi stimoli. Il #Barça era il mio sogno' - DaniloBatresi : RT @MusticaG: 'Approfitto per dirgli grazie per quello fatto in questi anni'. In questo modo, durante la presentazione di #Pjanic, il ds de… - DaniloBatresi : RT @InterFanTV: Il segretario tecnico del #Barcellona #Planes ha ringraziato #Vidal per i suoi due anni in blaugrana durante la conferenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic “Il