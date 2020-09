Piombino: Jsw presenta piano, 84 mln per rilancio, Invitalia entrerà con 30 mln (2) (Di martedì 15 settembre 2020) (Adnkronos) – “Ci eravamo presi un impegno e l’abbiamo rispettato. Da qualche mese sto seguendo la vertenza insieme al ministro Patuanelli. Il primo impegno che ci eravamo presi era la possibilità dell’ingresso da parte dello Stato nel capitale della Jsw di Piombino e questo si realizzerà nelle prossime settimane tramite Invitalia, che entrerà con 30 milioni di euro”, commenta il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani. “Il secondo impegno – rileva – era di livello normativo che si è concretizzato la scorsa settimana con l’approvazione del decreto semplificazione attraverso il quale abbiamo creato le condizioni affinché le commesse di rotaie per lo stabilimento di Piombino abbiano una continuità che garantisca una ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) (Adnkronos) – “Ci eravamo presi un impegno e l’abbiamo rispettato. Da qualche mese sto seguendo la vertenza insieme al ministro Patuanelli. Il primo impegno che ci eravamo presi era la possibilità dell’ingresso da parte dello Stato nel capitale della Jsw die questo si realizzerà nelle prossime settimane tramite, che entrerà con 30 milioni di euro”, commenta il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani. “Il secondo impegno – rileva – era di livello normativo che si è concretizzato la scorsa settimana con l’approvazione del decreto semplificazione attraverso il quale abbiamo creato le condizioni affinché le commesse di rotaie per lo stabilimento diabbiano una continuità che garantisca una ...

TV7Benevento : Piombino: Jsw presenta piano, 84 mln per rilancio, Invitalia entrerà con 30 mln (2)... - TV7Benevento : Piombino: Jsw presenta piano, 84 mln per rilancio, Invitalia entrerà con 30 mln... - UilmP : @Fusco__Lorenzo #uilm #Jsw' apprezziamo la dichiarazione che non ci saranno licenziamenti, ma lo stesso #Jindal ne… - MorandiManuel : RT @Siderweb: Pronto il piano industriale di @jswsteel #Piombino. Sarà presentato martedì prossimo all’interno dello stabilimento toscano:… -