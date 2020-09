Piombino, ex Lucchini: JSW Steel Italy presenta piano industriale, con la partecipazione di Invitalia (Di martedì 15 settembre 2020) Il piano si divide in due fasi: la prima, a breve termine, punta a efficientare gli impianti di laminazione, completare la gamma prodotti e far tornare l'azienda ad una redditività soddisfacente. La seconda fase, a medio termine, ha come obiettivo nel prossimo quinquennio il ritorno alla produzione dell'acciaio Leggi su firenzepost (Di martedì 15 settembre 2020) Ilsi divide in due fasi: la prima, a breve termine, punta a efficientare gli impianti di laminazione, completare la gamma prodotti e far tornare l'azienda ad una redditività soddisfacente. La seconda fase, a medio termine, ha come obiettivo nel prossimo quinquennio il ritorno alla produzione dell'acciaio

FirenzePost : Piombino, ex Lucchini: JSW Steel Italy presenta piano industriale, con la partecipazione di Invitalia - zazoomblog : Piombino ex Lucchini: Ugl Jindal ha l’obbligo di decidere presenti un piano industriale concreto - #Piombino… - FirenzePost : Piombino, ex Lucchini: Ugl, Jindal ha l’obbligo di decidere, presenti un piano industriale concreto -

Ultime Notizie dalla rete : Piombino Lucchini Acciaierie Piombino, lo Stato entra nel capitale di Jsw Steel Italy con 30 milioni di Invitalia Il Fatto Quotidiano Piombino, ex Lucchini: JSW Steel Italy presenta piano industriale, con la partecipazione di Invitalia

PIOMBINO – Il piano industriale di Jsw Steel Italy, che è stato presentato oggi a Piombino, prevede un investimento iniziale di 84 milioni di euro anche grazie alla partecipazione di Invitalia che ent ...

Piombino: Jsw presenta piano, 84 mln per rilancio, Invitalia entrerà con 30 mln (2)

(Adnkronos) - "Ci eravamo presi un impegno e l'abbiamo rispettato. Da qualche mese sto seguendo la vertenza insieme al ministro Patuanelli. Il primo impegno che ci eravamo presi era la possibilità del ...

Anche Unirecuperi avvisa: su Rimateria l’azienda è pronta a chiedere i danni

PIOMBINO. Condotta in contrasto con gli impegni ... alla variante 2 delle opere di chiusura della discarica ex Lucchini e l’ultima tranche in caso di ottenimento dell’Aia della discarica ...

PIOMBINO – Il piano industriale di Jsw Steel Italy, che è stato presentato oggi a Piombino, prevede un investimento iniziale di 84 milioni di euro anche grazie alla partecipazione di Invitalia che ent ...(Adnkronos) - "Ci eravamo presi un impegno e l'abbiamo rispettato. Da qualche mese sto seguendo la vertenza insieme al ministro Patuanelli. Il primo impegno che ci eravamo presi era la possibilità del ...PIOMBINO. Condotta in contrasto con gli impegni ... alla variante 2 delle opere di chiusura della discarica ex Lucchini e l’ultima tranche in caso di ottenimento dell’Aia della discarica ...