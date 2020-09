Pinguini Tattici Nucleari | rinviato al 2021 il live a Roma Ecco la nuova data!

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020)LADATA AMERCOLEDÌ 24 FEBBRAIOPALAZZO DELLO SPORT – Sostituisce le date del 6 marzo e 28 ottobre 2020 – Rinviata la tappana del tour dei, a causa del permanere dello stato di emergenza sanitaria: il concerto della band si terrà mercoledì 24 febbraioal Palazzo dello Sport, data che sostituisce le precedenti del 6 marzo e del 28 ottobre 2020. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone. I biglietti già acquistati sono validi per ladata; per chi non potesse più partecipare potrà ...