Piazza Affari chiude in rialzo. Bankitalia: nuovo record del debito pubblico (Di martedì 15 settembre 2020) Borse 15 settembre 2020, chiusura in positivo per Piazza Affari nonostante il nuovo record del debito pubblico. MILANO – Borse 15 settembre 2020. Dopo un lunedì contrastato, i listini hanno ripreso a correre. Chiusura in positivo anche per Piazza Affari nonostante l’aumento del debito pubblico nel mese di luglio che ha raggiunto i 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente. “L’incremento riflette – si legge nella nota di Bankitalia riportata dall’Ansa – oltre al fabbisogno del mese (7,9 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro“. Borse 15 settembre 2020 E’ stata una ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) Borse 15 settembre 2020, chiusura in positivo pernonostante ildel. MILANO – Borse 15 settembre 2020. Dopo un lunedì contrastato, i listini hanno ripreso a correre. Chiusura in positivo anche pernonostante l’aumento delnel mese di luglio che ha raggiunto i 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente. “L’incremento riflette – si legge nella nota diriportata dall’Ansa – oltre al fabbisogno del mese (7,9 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro“. Borse 15 settembre 2020 E’ stata una ...

fattoquotidiano : PIAZZA AFFARI Il Tesoro sostiene Cdp-Euronext, ma gli svizzeri offrono di più. Fdi contro Gualtieri [di @cdifoggia]… - bellogatto1 : RT @PaoloMaddalenaA: Scopriamo che anche #PiazzaAffari è in mano straniera ed è ora contesa da vari Paesi. Sono questi i frutti delle micid… - ProiezioniDB : Una banca oggi ha sabotato l’allungo di Piazza Affari che avrebbe potuto schizzare in alto - - OperaFisista : Borsa Milano Oggi, 15 settembre 2020: denaro su Piazza Affari, FCA spicca il volo - santeptrader : Wall Street & Piazza Affari in rialzo con l’indice ZEW -