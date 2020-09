Piantagione di cannabis scoperta nel teramano dalla Guardia di finanza

LuciaMosca1 : (Tortoreto, sequestrata piantagione di cannabis lungo il fiume Salinello: un arresto) Segui su: La Notizia -… - NotizieAbruzzo : Tortoreto, sequestrata piantagione di cannabis: un arresto - ekuonews : Tortoreto, trovata piantagione di cannabis lungo il Salinello: sequestro e arresto per un albanese… - ObiettivoN : Sequestreta, dalla Guardia di Finanza, una piantagione di cannabis a Marano - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, sequestrata piantagione: 300 chili di cannabis -

Ultime Notizie dalla rete : Piantagione cannabis

Abruzzonews

La piantagione di cannabis, opportunamente sradicata dal terreno e l’attrezzatura utilizzata per la coltivazione (1 generatore di corrente silenziato completo di prolunga elettrica, 1 pompa ad ...La piantagione di cannabis, opportunamente sradicata dal terreno e l’attrezzatura utilizzata per la coltivazione (1 generatore di corrente silenziato completo di prolunga elettrica, 1 pompa ad ...La piantagione di cannabis, opportunamente sradicata dal terreno e l’attrezzatura utilizzata per la coltivazione (1 generatore di corrente silenziato completo di prolunga elettrica, 1 pompa ad ...