«Petra» miglior esordio per un titolo Sky Original negli ultimi 4 anni

(Di martedì 15 settembre 2020) Ascolti record per il debutto di «», la nuova produzione targata Skyprodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm, con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi.Sono stati infatti ben 746 mila gli spettatori medi (dato comprensivo di Primissime) che hanno seguito su Sky la prima delle quattro storie gialle, dal“Riti di morte”. Si tratta delper un nuovoSky, superando produzioni come...

MusicTvOfficial : Ascolti record per #Petra, produzione Sky Original prodotta con Cattleya e Bartlebyfilm, con protagonista… - antoniocuomo : Iniziamo a entrare nell’atmosfera di #Petra, il prossimo #SkyOriginal con Paola Cortellesi da lunedì 14 in onda. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Petra miglior

Petra 262 mila 1.14%, il dato complessivo è di 746 mila (compreso Primissime in cui il titolo era disponibile da 3 giorni): miglior esordio per una Sky Original da 4 anni, titolo più visto di Sky Cine ...Sabato 19 e domenica 20 settembre il Viaggio del “Nuovi Mondi” Festival 2020 si appresta a vivere il suo primo week-end in Valle Stura tra la frazione Tetto Spada di Moiola e il Campo Base di Valloria ...Il primo episodio di Petra, titolo Riti di morte, è stato seguito da oltre 745 mila spettatori. Risultato che proietta la serie tv verso il record di miglior esordio dal 2016 ad oggi per un titolo Sky ...