Pes2021 | disponibile da oggi il season update

Il season update di Pes2021 oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, includerà in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020 Konami ha lanciato oggi, martedì 15 settembre, il season update di eFootball Pes2021. È disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC (tramite Steam) nei formati fisici e digitali. Il costo è di 29,99 euro, mentre sale a 34,99 euro per le Club Edition (solo formato digitale). Le edizioni Club sono cinque: Barcellona, Bayer Monaco, Manchester United, Juventus e Arsenal. Ognuna include un giocatore della serie Momenti Gloriosi, la squadra myClub completa e altri contenuti aggiuntivi. I possessori di Pes 2020 potranno ottenere, entro il 29 ...

