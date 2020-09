PES 2021 è ufficialmente disponibile e celebra il lancio con un nuovo trailer

(Di martedì 15 settembre 2020) Konami ha annunciato che eFootball PESSEASON UPDATE èda oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC nei formati fisici e digitali. Ildie i dettagli nel comunicato ufficiale.eFootball PESSEASON UPDATE (PES) è un videogioco standalone che include tutte le apprezzate caratteristiche di eFootball PES 2020, vincitore del premio "Best Sports Game" all'E3 2019, e ulteriori contenuti di gioco. Oltre agli aggiornamenti di giocatori e squadre, eFootball PESSEASON UPDATE includerà in esclusiva anche la modalità UEFA EURO 2020™ e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale (posticipato al).A causa dei ritardi con cui si sono conclusi ...

GamingTalker : eFootball PES 2021 Season Update è disponibile da oggi, trailer di lancio - GameXperienceIT : eFootball PES 2021: il SEASON UPDATE è ora disponibile - Eurogamer_it : #PES2021 è qui! #eFootballPES2021 - italiatopgames : PES 2021 Day One: Comunicato Ufficiale Konami e Trailer di Lancio - Stefano84726540 : Quando esce l’aggiornamento con divise e rose di pes 2021 ? -

Ultime Notizie dalla rete : PES 2021

Konami ha pubblicato un nuovo trailer di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE per ricordarci che è disponibile a partire da oggi Konami ha pubblicato il classico trailer di lancio per ricordarci ...Konami Digital Entertainment ha annunciato che eFootball PES 2021 SEASON UPDATE è disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam nei formati fisici e digitali. Le versioni PlayStation 4 e ...Il 15 settembre, eFootball PES 2021 uscirà su PS4, Xbox One e PC. eFootball PES 2021 è (solo) un update? Per concludere, ricordiamo che PES 2021 sarà disponibile a… Leggi ...