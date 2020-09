Permesso premio per il boss mafioso mandante dell' omicidio del giudice Rosario Livatino

(Di martedì 15 settembre 2020) Uno dei mandantidi, Giuseppe Montanti di 64 anni - secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Agi -, ha usufruito di una durata di nove ore. Triste scherzo del destino ha voluto che il detenuto ne usufruisse proprio nella settimanae commemorazioni per l’del, avvenuto il 20 settembre del 1990.Il, deciso dalla magistratura di Sorveglianza di Padova, è il primo dall’ergastolo (comminato nel 1999 dalla Corte d’assise di Caltanissetta) e dalla successiva latitanza.Montanti è stato per vent’anni in regime di carcere duro e ...

Uno dei mandanti dell'omicidio di Rosario Livatino, Giuseppe Montanti di 64 anni - secondo quanto apprende l'AGI -, ha usufruito di un permesso premio della durata di nove ore. Triste scherzo del dest ...