Perchè vedere A Star is born, un film che vi conquisterà (Di martedì 15 settembre 2020) Potrebbe esser sufficiente un nome, quello di Lady Gaga, per darvi un buon motivo per vedere questa sera il film A Star is born su Canale 5 in prima visione. E se non bastasse quello della Star internazionale, potremmo farvi un secondo nome, quello di Bradley Cooper. Potremmo dirvi della grandissima alchimia che si è creata tra l’attore e la cantante, potremmo dirvi di quanto lei sia brava nel recitare e di quanto l’attore sia bravo a cantare. Potremmo parlarvi delle canzoni, meravigliose e oggi di successo, che sono la colonna sonora di uno dei film più visti e più chiacchierati di sempre. Potremmo dirvi Shallow, potremmo canticchiare questa melodia che una volta entrata nella testa e nel cuore, esce difficilmente. Ma quello che vi diciamo è che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 settembre 2020) Potrebbe esser sufficiente un nome, quello di Lady Gaga, per darvi un buon motivo perquesta sera ilissu Canale 5 in prima visione. E se non bastasse quello dellainternazionale, potremmo farvi un secondo nome, quello di Bradley Cooper. Potremmo dirvi della grandissima alchimia che si è creata tra l’attore e la cantante, potremmo dirvi di quanto lei sia brava nel recitare e di quanto l’attore sia bravo a cantare. Potremmo parlarvi delle canzoni, meravigliose e oggi di successo, che sono la colonna sonora di uno deipiù visti e più chiacchierati di sempre. Potremmo dirvi Shallow, potremmo canticchiare questa melodia che una volta entrata nella testa e nel cuore, esce difficilmente. Ma quello che vi diciamo è che ...

ItaliaViva : 'Il Pd in questa fase umilia la sua storia e per questo noi siamo usciti. Siamo usciti perché non potevamo vedere u… - Turi_000 : @martinamon14 @GabriellaFiocc1 @Camilla52146695 @HuffPostItalia @Mov5Stelle Non meriti neppure che ti sbatta in fac… - Marco_Marogna : @rprat75 @dchinellato Credo che Rivers abbia grosse colpe. Più che non essere riuscito a proteggere la squadra da s… - Ted0foro : @leftiscooler @Russ_Eman È vero, ma con un senato di 200 senatori. Li voglio vedere i partiti a disegnare una legge… - MissAussie_ : @vitaindiretta ma abbattiamo loro. Perché l’allevatore non fa vedere ai suoi figli la fine orribile della mucca Lucia dentro il macello? -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè vedere Perché i “7 miliardi” messi dal governo sulla scuola non tornano Pagella Politica