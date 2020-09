Perché Trump non può fare a meno dei complottisti QAnon (Di martedì 15 settembre 2020) Alcuni hanno chiesto di abolire le mascherine, altri di usare raggi ultravioletti o iniezioni a base di disinfettante per curare i malati. Vi siete mai chiesti perché alcuni leader politici sono diventati i portabandiera delle teorie complottiste sul coronavirus?Una possibile risposta si può trovare andando a leggere nelle pieghe della propaganda utilizzata nelle elezioni americane. Proprio qualche giorno fa Twitter ha rimosso un post condiviso da Donald Trump in cui si riduceva il bilancio delle vittime di coronavirus negli Stati Uniti.Il post in questione proveniva da una community online attiva nel propagare le teorie QAnon, secondo le quali il covid-19 sarebbe l’ennesimo complotto ordito dai poteri forti progressisti per destabilizzare il governo. Negli ultimi mesi abbiamo registrato come Biden stia fortemente mettendo in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Alcuni hanno chiesto di abolire le mascherine, altri di usare raggi ultravioletti o iniezioni a base di disinfettante per curare i malati. Vi siete mai chiesti perché alcuni leader politici sono diventati i portabandiera delle teorie complottiste sul coronavirus?Una possibile risposta si può trovare andando a leggere nelle pieghe della propaganda utilizzata nelle elezioni americane. Proprio qualche giorno fa Twitter ha rimosso un post condiviso da Donaldin cui si riduceva il bilancio delle vittime di coronavirus negli Stati Uniti.Il post in questione proveniva da una community online attiva nel propagare le teorie, secondo le quali il covid-19 sarebbe l’ennesimo complotto ordito dai poteri forti progressisti per destabilizzare il governo. Negli ultimi mesi abbiamo registrato come Biden stia fortemente mettendo in ...

