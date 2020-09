Perché la miopia della Bce rischia di costare carissimo alle aziende italiane (Di martedì 15 settembre 2020) Una polemica che continua a tenere banco, quella che coinvolge la Banca Centrale Europea. Che da un lato finanzia l’economia reale fornendo alle banche liquidità a tassi negativi e, dall’altro, conferma la regolamentazione del cosiddetto “calendar provisioning”, che prevede per i bilanci delle banche la svalutazione in modo automatico del 100% in tre anni dei crediti deteriorati non garantiti. Il rischio, secondo molti analisti, è che le conseguenze sull’economia reale e in particolar modo sulle aziende che già portano il peso di una crisi senza precedenti siano molto pesanti. E che nessuno se ne accorga per tempo. Anche Il Sole 24 Ore ha ribadito in queste ore l’esistenza di rischi derivanti dall’applicazione della normativa introdotta dalla Vigilanza bancaria Europea ai ... Leggi su ilparagone (Di martedì 15 settembre 2020) Una polemica che continua a tenere banco, quella che coinvolge la Banca Centrale Europea. Che da un lato finanzia l’economia reale fornendobanche liquidità a tassi negativi e, dall’altro, conferma la regolamentazione del cosiddetto “calendar provisioning”, che prevede per i bilanci delle banche la svalutazione in modo automatico del 100% in tre anni dei crediti deteriorati non garantiti. Il rischio, secondo molti analisti, è che le conseguenze sull’economia reale e in particolar modo sulleche già portano il peso di una crisi senza precedenti siano molto pesanti. E che nessuno se ne accorga per tempo. Anche Il Sole 24 Ore ha ribadito in queste ore l’esistenza di rischi derivanti dall’applicazionenormativa introdotta dalla Vigilanza bancaria Europea ai ...

