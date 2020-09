Perché #Alive è il film più visto di Netflix (Di martedì 15 settembre 2020) A distanza di soli due giorni dal debutto su Netflix, #Alive è il film più visto della piattaforma al mondo. Lo riporta il KoreaTimes, che a sua volta ha come fonte FlixPatrol, sito specializzato nel monitorare i ratings dell’on-demand di 83 stati. L’horror coreano è il più cliccato negli Stati Uniti, in Francia, Spagna, Svezia Russia, Australia e altri paesi raggiunti dal servizio, il che fa dello zombie movie di Cho Il-hyung il primo lungometraggio asiatico a conquistare il primato. #Alive è incentrato su due soli protagonisti: il primo è Joon-woo, game streamer che vive con i genitori in un appartamento collocato in un complesso molto popoloso. Preso dalle attività online mentre si trova da solo a casa, non realizza immediatamente che in ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) A distanza di soli due giorni dal debutto suè ilpiùdella piattaforma al mondo. Lo riporta il KoreaTimes, che a sua volta ha come fonte FlixPatrol, sito specializzato nel monitorare i ratings dell’on-demand di 83 stati. L’horror coreano è il più cliccato negli Stati Uniti, in Francia, Spagna, Svezia Russia, Australia e altri paesi raggiunti dal servizio, il che fa dello zombie movie di Cho Il-hyung il primo lungometraggio asiatico a conquistare il primato.è incentrato su due soli protagonisti: il primo è Joon-woo, game streamer che vive con i genitori in un appartamento collocato in un complesso molto popoloso. Preso dalle attività online mentre si trova da solo a casa, non realizza immediatamente che in ...

