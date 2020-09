"Perché siete inutili". Dall'Azzolina a Renzi, Salvini a valanga: governo da buttare (Di martedì 15 settembre 2020) Un Matteo Salvini a tutto campo, quello che è intervenuto a Mattino 5 in onda su Canale 5 martedì 15 settembre, a pochi giorni dal voto su referendum e regionali. Si parte, ovviamente, Dalla tragicomica e disastrosa ripartenza delle scuole: "Il ministro Lucia Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad ora sono i genitori che stanno dando tutto ai propri figli. La foto dei bimbi in ginocchio a Genova è emblematica", picchia duro il leader della Lega riferendosi ai bimbi in ginocchio all'interno della classe nel capoluogo ligure. Dunque, si parla agli imminenti processi: "Ho contrastato immigrazione clandestina combattendo scafisti, mafiosi e trafficanti di esseri umani. Io per questo andrò a processo il 3 ottobre. Ma ci vado a testa alta, orgoglioso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Un Matteoa tutto campo, quello che è intervenuto a Mattino 5 in onda su Canale 5 martedì 15 settembre, a pochi giorni dal voto su referendum e regionali. Si parte, ovviamente,a tragicomica e disastrosa ripartenza delle scuole: "Il ministro Luciadiceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad ora sono i genitori che stanno dando tutto ai propri figli. La foto dei bimbi in ginocchio a Genova è emblematica", picchia duro il leader della Lega riferendosi ai bimbi in ginocchio all'interno della classe nel capoluogo ligure. Dunque, si parla agli imminenti processi: "Ho contrastato immigrazione clandestina combattendo scafisti, mafiosi e trafficanti di esseri umani. Io per questo andrò a processo il 3 ottobre. Ma ci vado a testa alta, orgoglioso ...

