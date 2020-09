Peppe Guida: "L'origine di tutto è l'orto. Ho una mente libera. La mia cucina ha solo l'influenza di Nonna Rosa" (Di martedì 15 settembre 2020) “Papà sta battibeccando con Nonna Rosa, come sempre. Adesso arriva”. E infatti Peppe Guida spunta poco dopo dal retro della Villa che domina il Golfo, sullo sfondo il Vesuvio. Lo Chef di Vico Equense, l’autodidatta, il rivoluzionario, il purista della cucina campana, è un omone: gli occhi blu come il suo mare, lo sguardo deciso, il sorriso accogliente. Bastano poche parole per sciogliere una riserva iniziale che sa più di garbata timidezza che di cautela. Basta parlare della “sua cucina” per abbattere il muro e diventare amici. Gli confessiamo, neanche troppo velatamente, la nostra passione per i suoi piatti, per la sua filosofia, lo chiamiamo Maestro. “Io Maestro? Mi fa ridere, sono un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) “Papà sta battibeccando con, come sempre. Adesso arriva”. E infattispunta poco dopo dal retro della Villa che domina il Golfo, sullo sfondo il Vesuvio. Lo Chef di Vico Equense, l’autodidatta, il rivoluzionario, il purista dellacampana,; un omone: gli occhi blu come il suo mare, lo sguardo deciso, il sorriso accogliente. Bastano poche parole per sciogliere una riserva iniziale che sa più di garbata timidezza che di cautela. Basta parlare della “sua” per abbattere il muro e diventare amici. Gli confessiamo, neanche troppo velata, la nostra passione per i suoi piatti, per la sua filosofia, lo chiamiamo Maestro. “Io Maestro? Mi fa ridere, sono un ...

IPraticone : @HuffPostItalia #Peppe guida e’ un genio. Starebbe benissimo ovunque, pure in un film di Montalbano - HuffPostItalia : Peppe Guida: 'L'origine di tutto è l'orto. Ho una mente libera. La mia cucina ha solo l'influenza di Nonna Rosa' - NdoV97 : @enzogoku69 @17_Peppe Entrambi sarebbe tanta roba. Mi dispiacerebbe solo per KK, ma con Sokratis (è vero che non è… - ReporterGourmet : Lo chef Peppe Guida è sicuramente uno dei più grandi interpreti della pasta. Oggi mostra due ricette iconiche per r… - Peppe_Lina : RT @PoliticaPerJedi: Curiosando tra i cv dei candidati governatori mi sono imbattuto in Antonella Laricchia, grillina in corsa per la Pugli… -

Ultime Notizie dalla rete : Peppe Guida Come preparare gli spaghetti al pomodoro perfetti di Peppe Guida e Nonna Rosa Reporter Gourmet Sant’Anastasia, il Ministro Provenzano in città per sostenere il candidato sindaco Vincenzo Iervolino

ll Ministro per il Sud Peppe Provenzano a Sant’Anastasia per sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo Iervolino. Questa sera, martedì 15 settembre alle ore 19.00, presso “I Giardini di Villa Giu ...

L’ex azzurro Peppe Lanzi è il nuovo allenatore del Montevirginio Rugby

Giuseppe Lanzi, classe 1970, è il nuovo allenatore del Montevirginio Rugby. Prende il posto Alessandro Mameli per due stagioni -“molto positive” per il presidente Mariano Virgili – alla guida del quin ...

LE BOTTEGHE. Trattorie scomparse e le ricette di Nasò

«Fermano, classe 1901, Peppe Spagnoli – così è presentato nel libro a lui ... che era anche sala da ballo e ristorante per pranzi di cerimonie come il matrimonio «di Adriana e Guido Gennaro, habitué e ...

ll Ministro per il Sud Peppe Provenzano a Sant’Anastasia per sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo Iervolino. Questa sera, martedì 15 settembre alle ore 19.00, presso “I Giardini di Villa Giu ...Giuseppe Lanzi, classe 1970, è il nuovo allenatore del Montevirginio Rugby. Prende il posto Alessandro Mameli per due stagioni -“molto positive” per il presidente Mariano Virgili – alla guida del quin ...«Fermano, classe 1901, Peppe Spagnoli – così è presentato nel libro a lui ... che era anche sala da ballo e ristorante per pranzi di cerimonie come il matrimonio «di Adriana e Guido Gennaro, habitué e ...