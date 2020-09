Pedullà: “Domani incontro tra Inter e Genoa. Verso ritorno Pinamonti a Milano” (Di martedì 15 settembre 2020) Domani vertice tra Inter e Genoa per Pinamonti Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, ci sarà domani importante vertice di mercato tra Inter e Genoa per parlare del futuro di Andrea Pinamonti. “Nelle ultime ore ci sono stati contatti proficui, il rapporto tra le due società è eccellente, certificato anche (e non solo) dalla sinergia per l’attaccante esterno Males. Perfezionata l’operazione, sarà poi l’Inter a decidere il futuro di Pinamonti: quarta punta, oppure una nuova destinazione in prestito”. L'articolo Pedullà: “Domani incontro tra Inter e Genoa. Verso ... Leggi su intermagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Domani vertice traperSecondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, ci sarà domani importante vertice di mercato traper parlare del futuro di Andrea. “Nelle ultime ore ci sono stati contatti proficui, il rapporto tra le due società è eccellente, certificato anche (e non solo) dalla sinergia per l’attaccante esterno Males. Perfezionata l’operazione, sarà poi l’a decidere il futuro di: quarta punta, oppure una nuova destinazione in prestito”. L'articolo Pedullà: “Domanitra...

