Pavia, carcasse di maiali e scheletri ammassati fuori dall’allevamento: la denuncia di Essere Animali (Di martedì 15 settembre 2020) Ancora una volta è forte la denuncia che arriva dall’organizzazione per i Diritti Animali, Essere Animali. In uno degli ultimi comunicati stampa l’organizzazione denuncia quanto accaduto all’esterno di un allevamento italiano di maiali sito in provincia di Pavia. ATTENZIONE: NELL’ARTICOLO È PRESENTE UN VIDEO CHE POTREBBE URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ maiali morti, scheletri e liquami fuori dall’allevamento Come racconta l’organizzazione, tutto ha avuto inizio con una segnalazione da parte di alcuni residenti del pavese che non sono rimasti indifferenti di fronte ad un odore acre e nauseabondo che sembrava aleggiare proprio intorno ad un allevamento in ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 settembre 2020) Ancora una volta è forte lache arriva dall’organizzazione per i Diritti. In uno degli ultimi comunicati stampa l’organizzazionequanto accaduto all’esterno di un allevamento italiano disito in provincia di. ATTENZIONE: NELL’ARTICOLO È PRESENTE UN VIDEO CHE POTREBBE URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀmorti,e liquamidall’allevamento Come racconta l’organizzazione, tutto ha avuto inizio con una segnalazione da parte di alcuni residenti del pavese che non sono rimasti indifferenti di fronte ad un odore acre e nauseabondo che sembrava aleggiare proprio intorno ad un allevamento in ...

Come racconta l’organizzazione, tutto ha avuto inizio con una segnalazione da parte di alcuni residenti del pavese che non sono rimasti indifferenti di fronte ad un odore acre e nauseabondo che sembra ...

La scoperta dell’associazione “Essere animali“ ha portato alla denuncia nei confronti di un allevamento trovato in condizioni critiche ...

Agosto è un mese particolarmente difficile per gli animali che vivono negli allevamenti intensivi: le condizioni di forte sofferenza e stress sono esacerbate dal caldo estivo. Non sono rare le segnala ...

