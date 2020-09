Paura ad Ostia per un’anziana: si addormenta e lascia la bombola del gas aperta (Di martedì 15 settembre 2020) Momenti di Paura quelli vissuti nella mattinata di ieri, intorno alle 12:00, ad Ostia. Un’anziana signora – che vive da sola e che soffre di Alzheimer – si era addormentata lasciando la bombola a GPL aperta, che ha provocato un grossa fuga di gas. E’ successo in un appartamento al primo piano di un palazzo in via delle Azzorre 453. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Ostia e i Vigili del fuoco. Paura ad Ostia per un’anziana: si addormenta e lascia la bombola del gas aperta su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) Momenti diquelli vissuti nella mattinata di ieri, intorno alle 12:00, ad. Un’anziana signora – che vive da sola e che soffre di Alzheimer – si eratando laa GPL, che ha provocato un grossa fuga di gas. E’ successo in un appartamento al primo piano di un palazzo in via delle Azzorre 453. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato die i Vigili del fuoco.adper un’anziana: siladel gassu Il Corriere della Città.

