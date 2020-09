Paul Rudd | l' esilarante video per promuovere l' uso delle mascherine | Ascoltatemi | sono giovane

(Di martedì 15 settembre 2020), star di Ant-Man, ha realizzato unperl'usoprotettive.è il protagonista di unche promuove l'usomaschere protettive realizzato nell'ambito della campagna Mask Up America ideata dal governatore di New York Andrew Cuomo. La star di Ant-Man, nello spot condiviso anche da Mark Ruffalo, ironizza sul fatto che, nonostante sia un cinquantenne, viene considerato "un" e offre quindi una presentazione perfetta per i ragazzi in cui si spiega perché è importante proteggere se stessi e gli altri, citando star come Billie Eilish e sottolineando come si tratti di un accessorio alla moda o ...

Paul Rudd si è trasformato in un millennial e in un video invita a giovani americani ad indossare la mascherina contro il Covid-19 Adesso che l’emergenza Covid risulta essere maggiormente sotto contro ...Jonathan Majors sarà Kang Il Conquistatore in Ant-Man 3. Dopo un ruolo di spicco in The Last Black Man in San Francisco, Jonathan Majors è apparso recentemente anche in Da 5 Bloods di Spike Lee ed è l ...Tutti sanno che Paul Rudd è un "giovane". Scherzi a parte, sono sempre molti quelli che si sorprendono dell'effettiva età dell'attore statunitense: nonostante i suoi 51 anni compiuto ...