Patrizia De Blanck totalmente svestita al GF Vip (foto): patatrac della regia (Di martedì 15 settembre 2020) Patrizia De Blanck finisce in onda a Pomeriggio 5 completamente svestita, mostrandosi come mamma l'ha fatta. Il patatrac si è verificato mentre Barbara d'Urso stava trasmettendo la diretta del Grande Fratello Vip 5, partito ieri con una nuova edizione. L'episodio ha colto alla sprovvista la regia del reality, che non appena si è accorta di … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: Tenetevi forte. E' accaduto l'inimmaginabile. Patrizia De Blanck completamente nuda al GF VIP (in diretta a Pomeriggio 5… - Colellaaantoni1 : Ragazzi ho trovato solo questo di Patrizia De Blanck nuda ?????? #pomeriggio5 #GFVIP -