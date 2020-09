Pater familias | “breadwinner” | “mammo” o semplicemente papà? La maternità e i padri

(Di martedì 15 settembre 2020) Questo articolo non avrei dovuto scriverlo io, ma un papà. Potrei essere accusata di womansplaining, cioè di essere una donna che spiega a un uomo come dovrebbe comportarsi e sentirsi in quanto uomo. Invece farò un’altra cosa, sempre piuttosto sessista: celebrare i, da un punto di vista femminile

armidmar : I MAIALONI han trovato le MAIALONE ! QUELLA e' la politica dei PATER et MATER ------------------FAMIL… - Spectra_anna : Pater Familias ha fatto una battuta decisamente razzista e io gli ho risposto: “ Ma chiudi la bocca, leghista di me… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @tedpanski @RIndrio @Mayflower014 @cinziasecchi @amatorosalia1 8/segna una svolta fondamentale nel… - blumenbumer : RT @FedroA23: Devo uscire e andare a prendere il grande ad una cena, lui mi aveva detto a mezzanotte e mezzo ma io mi sono incazzato e abbi… - TmarcX : RT @FedroA23: Devo uscire e andare a prendere il grande ad una cena, lui mi aveva detto a mezzanotte e mezzo ma io mi sono incazzato e abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pater familias

Adnkronos

Fosse stato per me sola, non credo avrei mai avuto il coraggio di fare figli. C’è chi ha la vocazione, io no. Non avevo neanche forti motivazioni contrarie, ero solo dubbiosa. Ho sempre grosse diffico ...Consuete vignette di Vauro a L'Aria che tira su La7, e scatta la polemica con Matteo Salvini in diretta tv. "Ero rimasto colpito da questa figura di Salvini-padre, che si descrive come un padre giusto ...Tre personaggi percorrono l'autostrada del Sole (sono tutti diretti a Roma per votare): un emigrato meridionale, un padre di famiglia e un giovanotto bonaccione con la nonna a carico. La trasferta ris ...