Parroci sostengono volontà di incidere nella selezione del governo di Giugliano

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Alla vigilia del cruciale appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre, le parrocchie di San Luca di Varcaturo e della Sacra Famiglia di Lago Patria, di concerto con l’Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali, si fanno promotori di un’interessante iniziativa di dialogo e confronto che vede protagonista l’area costiera. “Da tempo questo territorio accarezzato dal mare chiede attenzione ai propri bisogni, come pastori siamo consapevoli di quanto le nostre comunità soffrano questa sensazione di marginalità e di distanza dai centri decisionali: abbiamo quindi ritenuto doveroso far ascoltare anche la voce della Chiesa”, spiegano don Angelo Aminto e don Rocco Barra. “Siamo rimasti dunque piacevolmente sorpresi dalla risposta dei tanti cittadini della fascia costiera che, ...

I parroci di Varcaturo e Lago Patria in coro: "Il nostro territorio trascurato da sempre, ora c'è fermento: il dialogo serva a scuotere la politica dal torpore e a far germogliare il seme buono"