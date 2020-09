Parma, Lucarelli rivela: “Gervinho? Il Benevento non ce lo ha chiesto” (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuella tra il Parma e il Benevento per Gervinho è una trattativa che non è mai iniziata. O almeno così lasciano intendere le parole di Alessandro Lucarelli, vice direttore sportivo dei ducali, a Parma Tv: “Il Benevento non ci ha mai chiesto Gervinho, forse ha fatto qualcosa con il suo procuratore…”, ha dichiarato l’ex capitano gialloblu con un pizzico di malizia. “Ad oggi non è arrivata nessuna proposta per nessun giocatore – ha proseguito – quindi sul mercato non c’è nessuno perché per vendere deve esserci chi compra. Anche i giocatori più importanti proposte non ne hanno avute”. L’obiettivo del Parma per la stagione che è alle porte ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuella tra ile ilper Gervinho è una trattativa che non è mai iniziata. O almeno così lasciano intendere le parole di Alessandro, vice direttore sportivo dei ducali, aTv: “Ilnon ci ha mai chiesto Gervinho, forse ha fatto qualcosa con il suo procuratore…”, ha dichiarato l’ex capitano gialloblu con un pizzico di malizia. “Ad oggi non è arrivata nessuna proposta per nessun giocatore – ha proseguito – quindi sul mercato non c’è nessuno perché per vendere deve esserci chi compra. Anche i giocatori più importanti proposte non ne hanno avute”. L’obiettivo delper la stagione che è alle porte ...

