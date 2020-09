Parma, il vice sindaco: “Contro il Napoli partita a porte chiuse” (Di martedì 15 settembre 2020) Il vicesindaco di Parma conferma Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bosi vice sindaco di Parma che ha comunicato la decisione presa … L'articolo Parma, il vice sindaco: “Contro il Napoli partita a porte chiuse” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 15 settembre 2020) Ildiconferma Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bosidiche ha comunicato la decisione presa … L'articolo, il: “Contro ilchiuse” proviene da ForzAzzurri.net.

zazoomblog : Parma il vice sindaco: Col Napoli a porte chiuse abbiamo preso un impegno con il club - #Parma #sindaco: #Napoli… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO NAPOLI - Su #Luperto Genoa e Crotone, ma attenzione al Parma - Ipotesi #Llorente come vice Lukak… - chrisACM1899 : Come già detto in passato, come vice-Ibra va bene Leão, ma se ci fosse la possibilità chiedo Roberto Inglese al Parma - interliveit : Buongiorno Nerazzurri! Ecco l'#Inter sui giornali: Gazzetta dello Sport -> - JastemmoColNAP : il Pescara ha rischiato di farci due gol. a Parma (squadra che ci ha sempre rotto le balle) ci andiamo con la consa… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma vice Parma, il vice sindaco: "Col Napoli a porte chiuse, abbiamo preso un impegno con il club" Tutto Napoli Lo "SportPerTutti": Uisp porta la festa dello sport in Cittadella

"Il prossimo weekend in Cittadella una grande festa dello Sport. Non una ripartenza, perchè le attività sono già riprese da metà luglio, ma una grande e allegra vetrina di come lo sport potrà essere v ...

Fernando Llorente lascia Napoli dopo un anno: sei opzioni per il futuro

Che fine ha fatto Fernando Llorente? Lo spagnolo che alla Juventus nello scorso decennio faceva faville, che all’Athletic Bilbao era un leader tecnico, che tra Swansea e Tottenham ha detto la sua, ogg ...

Sampdoria a caccia di terzini: duello tra Sabelli e Moreira

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati sono alla ricerca di un terzino sinistro per sostituire Murru, è sfida tra Sabelli e Moreira. Lo scenario In attesa dell’ufficialità del trasferimento di Nicola ...

"Il prossimo weekend in Cittadella una grande festa dello Sport. Non una ripartenza, perchè le attività sono già riprese da metà luglio, ma una grande e allegra vetrina di come lo sport potrà essere v ...Che fine ha fatto Fernando Llorente? Lo spagnolo che alla Juventus nello scorso decennio faceva faville, che all’Athletic Bilbao era un leader tecnico, che tra Swansea e Tottenham ha detto la sua, ogg ...Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati sono alla ricerca di un terzino sinistro per sostituire Murru, è sfida tra Sabelli e Moreira. Lo scenario In attesa dell’ufficialità del trasferimento di Nicola ...