Parlamentari a tempo perso Uno su tre è da Chi l’ha visto? Sono 182 gli eletti con meno del 60% di presenze Oltre 300 quelli che non arrivano al 75%

(Di martedì 15 settembre 2020) Il referendum sul taglio deisi avvicina e siamo alla resa dei conti. Sì, soprattutto i conti dellein Aula di senatori e deputati. Perché il monitoraggio continuo di OpenParlamento sull’attività dei rappresentanti del popolo in carica non lascia certo spazio ad interpretazioni fantasiose. Le percentualicalcolate non sulle sedute, ma sul totale delle votazioni svolte da inizio legislatura. Alla Camera il primato tra gli assenteisti spetta a Michela Vittoria Brambilla (Forza Italia), che dal 2018 ha partecipato soltanto a 78 votazioni su 6.304. Risultato? Il tasso di assenze è del 98,76 per cento. Ci si avvicina molto Antonio Angelucci, re delle cliniche private, che supera il 94 per cento di assenze a Montecitorio. Più distante, ma sempre sul podio dei ...

