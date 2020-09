Palermo | Zamparini chiede 50 milioni di risarcimento a Sport Capital Group

Leggi su sportface

(Di martedì 15 settembre 2020) Maurizioha chiesto 50diInvestments Ltd e ai mediatori Corrado Coen, Emanuele Facile e Maurizio Belli per la trattativa che ha portato alla cessione delalla cordata inglese. Si tratta di 30a titolo didanni per il fatto in sé e venti per quello d’immagine. Il danno sarebbe per “frode contrattuale e dolo determinante”. L’atto di citazione è stato depositato al tribunale di Busto Arsizio, e in esso sono contenuti tutti i passaggi che hanno portato all’iniziale cessione dele alla sua successiva vendita a Rino Foschi.