Ozmo | «Ogni volta che guarderete Willy | prendete esempio dalle sue mani»

(Di martedì 15 settembre 2020) Chi è l’artista? L’artista è colui che sa cogliere la preziosità in certi dettagli, la profondità nei particolari, la luce spesso impercettibile nelle piccole cose. L’artista è colui che sa portare poi tutto ciò sotto i riflettori del mondo. Ozmo è uno di questi. Nella tragica vicenda che ha visto per protagonista il giovane Willy Monteiro Duarte, il celebre artista e street artist di Pontedera ha saputo cogliere ciò che di assoluto rimane oggi impresso negli occhi, nei cuori, nella memoria collettiva di tutti gli italiani. E ne ha tratto un’opera artistica dalla fortissima valenza simbolica: il murale realizzato a Paliano, nella citta dove il giovane è nato, e che Vanity Fair ha voluto per la copertina del suo nuovo numero. Un’opera che è il frutto di tre giorni ininterrotti di lavoro, dell’impegno di uno staff di 20 persone, soprattutto, del grande desiderio di Ozmo di poter lasciare un segno tangibile in questa drammatica vicenda, un messaggio indelebile alla comunità. Ecco cosa ci ha raccontato della sua esperienza a Paliano.

