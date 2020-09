Ospedale di Martina Franca: bimbo di tre mesi positivo a test corona virus Trasportato al nosocomio dI Bari (Di martedì 15 settembre 2020) Il bambino è stato portato dalla madre all’Ospedale di Martina Franca ieri mattina, stando a ricostruzioni (estremamente frammentarie tuttora) del fatto. È stata riscontrata la positività a corona virus del bimbo, non è a noi nota la condizione dei familiari. Il bambino è stato Trasportato all’Ospedale pediatrico di Bari per la terapia del caso. L'articolo Ospedale di Martina Franca: bimbo di tre mesi positivo a test corona virus <small class="subtitle">Trasportato al nosocomio dI ... Leggi su noinotizie (Di martedì 15 settembre 2020) Il bambino è stato portato dalla madre all’diieri mattina, stando a ricostruzioni (estremamente frammentarie tuttora) del fatto. È stata riscontrata la positività adel, non è a noi nota la condizione dei familiari. Il bambino è statoall’pediatrico diper la terapia del caso. L'articolodidi tre aldI ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Martina Martina Franca: ospedale, per la fila all'ingresso c'è anche chi desiste Noi Notizie Botte e minacce ai baby testimoni Condannati i familiari di un teppista

Il capofamiglia, Roberto Silveri, 47 anni. Sua moglie, Irene Scardella, 46. E la loro figlia più grande, Martina, 25 anni. È il nucleo famigliare condannato a complessivi 16 anni e 5 mesi di carcere p ...

Nominati gli scrutatori: priorità ai disoccupati, compenso di 126 euro. Ecco tutti i nomi

Sezione per sezione tutte le 348 persone impegnate nelle operazioni di voto per l’election day di domenica 20 e lunedì 21 nel comune di Lucca LUCCA. È stato più difficile del solito, ma alla fine siam ...

La donazione dell’Aeronautica per Oncologia

L’Aeronautica Mi­litare dona una poltrona elettrica per infusione di farmaci al re­parto di Oncologia di Martina Franca. Martedì 9 settembre, il colonnello Antonio Pellegri­no, comandante del 16° Stor ...

