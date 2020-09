Oriali: «Italia, che lavoro di Mancini. Inter? Annata straordinaria» (Di martedì 15 settembre 2020) Lele Oriali ha parlato a margine del Giacinto Facchetti Awards 2020: le sue dichiarazioni sulla nazionale Italiana e sull’Inter Lele Oriali, first team technical manager dell’Inter e team manager della nazionale Italiana, ha parlato a margine del Giacinto Facchetti Awards 2020. Italia – «Mancini sta facendo un gran lavoro, non vedevamo l’ora di andare all’Europeo, purtroppo sappiamo tutti cos’è successo. Abbiamo ripreso da poco e vinto una bellissima partita in Olanda che ci fa ben sperare per il futuro». Inter – «Veniamo da una stagione molto lunga e complessa. Credo sia stata un’Annata straordinaria, ben oltre le ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Leleha parlato a margine del Giacinto Facchetti Awards 2020: le sue dichiarazioni sulla nazionalena e sull’Lele, first team technical manager dell’e team manager della nazionalena, ha parlato a margine del Giacinto Facchetti Awards 2020.– «sta facendo un gran, non vedevamo l’ora di andare all’Europeo, purtroppo sappiamo tutti cos’è successo. Abbiamo ripreso da poco e vinto una bellissima partita in Olanda che ci fa ben sperare per il futuro».– «Veniamo da una stagione molto lunga e complessa. Credo sia stata un’, ben oltre le ...

