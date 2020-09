Open Arms, solito copione: Malta nega il porto e l’Ong punta l’Italia con 278 clandestini (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – Poche cose sono sicure nella vita, ma una di queste è che una nave Ong prima o poi finirà per puntare un porto italiano per far approdare il suo carico di disperati. I dati ufficiali stanno lì a testimoniarlo freddamente: è ricominciato a pieno regime il meccanismo di viaggi multipli della flotta di varie Ong che raccolgono clandestini e finiscono per puntare dritti sull’Italia dopo aver ricevuto il divieto di sbarco da Malta. Ormai la «richiesta a Malta», che implacabilmente viene respinta al mittente, è una barzelletta, una presa in giro, un pro forma al quale non crede più nessuno: tanto è noto che invariabilmente gli immigrati raccolti dalle Ong verranno scaricati entro i nostri confini. Ultima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – Poche cose sono sicure nella vita, ma una di queste è che una nave Ong prima o poi finirà perre unitaliano per far approdare il suo carico di disperati. I dati ufficiali stanno lì a testimoniarlo freddamente: è ricominciato a pieno regime il meccanismo di viaggi multipli della flotta di varie Ong che raccolgonoe finiscono perre dritti sull’Italia dopo aver ricevuto il divieto di sbarco da. Ormai la «richiesta a», che implacabilmente viene respinta al mittente, è una barzelletta, una presa in giro, un pro forma al quale non crede più nessuno: tanto è noto che invariabilmente gli immigrati raccolti dalle Ong verranno scaricati entro i nostri confini. Ultima ...

