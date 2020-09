Oms rivela: “Sarà vietato anche salutarsi con i gomiti” (Di martedì 15 settembre 2020) I vertici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità fanno capire che questo genere di saluto non garantisce più la distanza. Il consiglio dell’Oms? Mettersi una mano sul cuore per un saluto sincero e sicuro. Cambiano ancora le modalità di saluto tra persone, previsto con le restrizioni anti-Covid. E a cambiarle sono i vertici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, … L'articolo Oms rivela: “Sarà vietato anche salutarsi con i gomiti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) I vertici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità fanno capire che questo genere di saluto non garantisce più la distanza. Il consiglio dell’Oms? Mettersi una mano sul cuore per un saluto sincero e sicuro. Cambiano ancora le modalità di saluto tra persone, previsto con le restrizioni anti-Covid. E a cambiarle sono i vertici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, … L'articolo Oms: “Saràcon i gomiti” proviene da www.meteoweek.com.

14 settembre 2020 Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i contagi nel mondo sono stati 307.930 nelle ultime 24 ore, i ...

La pandemia di Covid potrebbe cancellare decenni di progressi contro l’Hiv/Aids, la tubercolosi e la malaria. È quanto emerge dal bilancio annuale del Global fund. Il rapporto mostra come i testi sull ...

Roma, 14 settembre 2020 - L'Organizzazione mondiale della Sanità si attende una risalita del numero di morti per Coronavirus in Europa tra ottobre e novembre. Saranno i mesi "più duri", avverte Hans ...

