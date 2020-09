Oliver Stone, il racconto cinematografico critico dell’America (Di martedì 15 settembre 2020) Oliver Stone, fonte luccafilmfestival.itCompie oggi 74 anni Oliver Stone. È uno dei registi più temuti e criticati per la sua visione critica contro i poteri forti dell’America. Vincitore di tre premi Oscar ha lasciato il segno nella storia del cinema grazie a pellicole molto potenti come “Platoon” e “JFK-Un caso ancora aperto”. Di recente ha pubblicato una sua autobiografia dal titolo “Cercando la luce” Il cinema di Oliver Stone La potenza del cinema di Oliver Stone parte dalle sue sceneggiature spesso impegnate e caratterizzate da dialoghi critici e momenti altamente drammatici. A questo si aggiunge uno stile registico fortemente aggressivo e polemico. Uno stile connotato dall’uso di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020), fonte luccafilmfestival.itCompie oggi 74 anni. È uno dei registi più temuti e criticati per la sua visione critica contro i poteri forti dell’America. Vincitore di tre premi Oscar ha lasciato il segno nella storia del cinema grazie a pellicole molto potenti come “Platoon” e “JFK-Un caso ancora aperto”. Di recente ha pubblicato una sua autobiografia dal titolo “Cercando la luce” Il cinema diLa potenza del cinema diparte dalle sue sceneggiature spesso impegnate e caratterizzate da dialoghi critici e momenti altamente drammatici. A questo si aggiunge uno stile registico fortemente aggressivo e polemico. Uno stile connotato dall’uso di ...

La potenza del cinema di Oliver Stone parte dalle sue sceneggiature spesso impegnate e caratterizzate da dialoghi critici e momenti altamente drammatici. A questo si aggiunge uno stile registico ...

Chi è Oliver Stone: vita privata del produttore cinematografico

Dalla sceneggiatura di Scarface fino alla consacrazione con Platoon e Wall Street: la carriera del regista Oliver Stone. Oliver Stone Il regista e produttore cinematografico William Oliver Stone è nat ...

Oliver Stone: arriva l’autobiografia

Si intitola Cercando la luce, ed è l’autobiografia di Oliver Stone in uscita lo scorso 27 agosto per La Nave di Teseo. Il libro esce nella collana Oceani tradotto da Carlo Prosperi. Nell’autobiografia ...

