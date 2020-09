“Oddio, è uguale a Stefano De Martino!”. UeD, spunta il sosia dell’ex marito di Belen: il foto-confronto è pazzesco (Di martedì 15 settembre 2020) Una bionda e una mora. Le nuove troniste d Uomini e Donne sono Sophie Codegoni e Jessica Antonini. Come Davide Donadei e Gianluca De Matteis, i tronisti uomini presentati negli scorsi giorni, le ragazze hanno fatto la conoscenza di 25 corteggiatori single, adattandosi alle nuove regole della trasmissione post Covid19. Sophie ha 18 anni. Si ritiene una ragazza fortunata perché non ha avuto particolari problemi nella vita. I suoi genitori non le hanno mai fatto mancare nulla, anche se si sono separati quando aveva 3 anni. È nata e abita a Milano, lavora come modella nello showroom di Chiara Ferragni, ma sogna di lavorare nello studio dentistico di famiglia.



Vorrebbe fare carriera, seguendo le orme della madre, e lavorare nello studio dentistico di famiglia. Instagram per lei è solo un passatempo “e un mondo virtuale per andare a vedere quello che fanno gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Una bionda e una mora. Le nuove troniste d Uomini e Donne sono Sophie Codegoni e Jessica Antonini. Come Davide Donadei e Gianluca De Matteis, i tronisti uomini presentati negli scorsi giorni, le ragazze hanno fatto la conoscenza di 25 corteggiatori single, adattandosi alle nuove regole della trasmissione post Covid19. Sophie ha 18 anni. Si ritiene una ragazza fortunata perché non ha avuto particolari problemi nella vita. I suoi genitori non le hanno mai fatto mancare nulla, anche se si sono separati quando aveva 3 anni. È nata e abita a Milano, lavora come modella nello showroom di Chiara Ferragni, ma sogna di lavorare nello studio dentistico di famiglia.Vorrebbe fare carriera, seguendo le orme della madre, e lavorare nello studio dentistico di famiglia. Instagram per lei è solo un passatempo “e un mondo virtuale per andare a vedere quello che fanno gli ...

shesthecavalry : @whoviansoul oddio hai ragione sono rincoglionita VABBE UGUALE DICEVO SOLO PREPARATI PER IL FUTURO - quandononparli : Oddio Pi€rp4ol0 sempre più uguale a riportino, mangia a tutte le ore ed è sempre con un pacchetto di patatine in mano - weirdCandy_ : @Mikasereen Oddio io uguale..li ho mangiati per la prima volta solo poco tempo fa e da allora ho sempre una scatola in casa - AnonimoLibero : @aboubakar_soum Ahahahha finché la gente come te lavora per 1,5€ L ora in nero senza regole. Oddio, uguale uguale a… - mi8_paola : @Amaccagno66Anna @DiReddito Oddio proprio uguale non direi -

Ultime Notizie dalla rete : “Oddio uguale Quando il Giovane Holden ammazzò John Lennon Pangea.news