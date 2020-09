Nuovo picco di contagi da Coronavirus nel mondo: 307mila casi. Oms: media Europa più alta che a marzo (Di martedì 15 settembre 2020) Coronavirus oggi: Nuovo picco di casi di Covid-19 nel mondo. Sono stati 307.930 – secondo l’Organizzazione mondiale della sanità – i positivi al virus a livello globale nelle ultime 24 ore: il livello più alto in assoluto dopo il picco precedente dello scorso 6 settembre, quando i nuovi casi erano stati 306.857. Nella sola giornata di domenica i decessi – nel mondo – sono stati oltre 5.500, per un totale complessivo di 917.417 vittime. Leggi anche >> Coronavirus, bollettino del 14 settembre: 1.008 nuovi contagi, terzo calo consecutivo Coronavirus oggi casi totali verso i 29 milioni, Oms: “Non siamo affatto fuori dai guai. ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 settembre 2020)oggi:didi Covid-19 nel. Sono stati 307.930 – secondo l’Organizzazione mondiale della sanità – i positivi al virus a livello globale nelle ultime 24 ore: il livello più alto in assoluto dopo ilprecedente dello scorso 6 settembre, quando i nuovierano stati 306.857. Nella sola giornata di domenica i decessi – nel– sono stati oltre 5.500, per un totale complessivo di 917.417 vittime. Leggi anche >>, bollettino del 14 settembre: 1.008 nuovi, terzo calo consecutivooggitotali verso i 29 milioni, Oms: “Non siamo affatto fuori dai guai. ...

