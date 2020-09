Nuovo avviso all'Europa. La rivelazione made in Usa durante il vertice Ue-Cina (Di martedì 15 settembre 2020) Giuseppe Marino Fonte e tempi della notizia ne indicano scopi e mandanti. I dubbi del Copasir Non è tanto il tipo di dati raccolti quanto il perché siano stati raccolti. E, soprattutto, da che parte è arrivato l'allarme. Le informazioni su politici e personaggi di spicco italiani collezionate dalla società cinese Zhenhua sono di tipo pubblico: open data. La classificazione dei politici italiani presenti nel database come «persone politicamente esposte» ad esempio, è esattamente quella prevista dalla normativa fiscale e bancaria italiana, tanto che gli istituti di credito richiedono a chi apre un conto corrente di dichiarare se si ricade nella categoria, essendo stati eletti o ricoprendo cariche in una istituzione. Il fatto che si riesca a trasformarli in dossier individuali segnala innanzitutto che la capacità cinese di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Giuseppe Marino Fonte e tempi della notizia ne indicano scopi e mandanti. I dubbi del Copasir Non è tanto il tipo di dati raccolti quanto il perché siano stati raccolti. E, soprattutto, da che parte è arrivato l'allarme. Le informazioni su politici e personaggi di spicco italiani collezionate dalla società cinese Zhenhua sono di tipo pubblico: open data. La classificazione dei politici italiani presenti nel database come «persone politicamente esposte» ad esempio, è esattamente quella prevista dalla normativa fiscale e bancaria italiana, tanto che gli istituti di credito richiedono a chi apre un conto corrente di dichiarare se si ricade nella categoria, essendo stati eletti o ricoprendo cariche in una istituzione. Il fatto che si riesca a trasformarli in dossier individuali segnala innanzitutto che la capacità cinese di ...

La Regione conferma il sostegno al settore cinema e audiovisivo del Lazio. È stato pubblicato oggi l’Avviso “Lazio Cine-International” che, con uno stanziamento totale di 5 milioni di euro, supporta l ...

Nuovo caso positivo al coronavirus a Magliano, marsicano in isolamento domiciliare

Magliano dei Marsi. Nuovo caso positivo al coronavirus a Magliano. A darne notizia il sindaco del paese, Mariangela Amiconi, dopo l’avviso da parte della Asl locale. “L’invito che rivolgo a tutti è se ...

A Macomer un nuovo caso di positività al Covid-19

Un altro caso di positività a Macomer. Il nono nell'arco di 40 giorni. Lo ha comunicato al sindaco l'igiene pubblica dell'Assl di Nuoro. "Sembrerebbe anche questo un caso di importazione. Il percorso ...

