Non solo uomini armati, come è costretto a vivere Giletti: foto-choc, Bonafede che dice? (Di martedì 15 settembre 2020) Massimo Giletti tornerà in onda con Non è l'Arena verso la fine di settembre, intanto è costretto a continuare a vivere sotto scorta a causa delle minacce rivolte alla sua persone dal boss Filippo Graviano, intercettato in carcere dopo l'uscita di più di 200 mafiosi durante l'emergenza coronavirus. Giletti è stato l'unico a fare nomi e cognomi ed a fare pressioni sul ministro Alfonso Bonafede, che non ha mai davvero chiarito la questione e anzi ha pure abbandonato il conduttore, al punto che quest'ultimo ha scoperto delle minacce soltanto a luglio, nonostante fossero state formulate già a maggio. Stranezze di un sistema giustizia che presenta diversi punti oscuri, ma Giletti va avanti a testa altissima: anche se, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Massimotornerà in onda con Non è l'Arena verso la fine di settembre, intanto èa continuare asotto scorta a causa delle minacce rivolte alla sua persone dal boss Filippo Graviano, intercettato in carcere dopo l'uscita di più di 200 mafiosi durante l'emergenza coronavirus.è stato l'unico a fare nomi e cognomi ed a fare pressioni sul ministro Alfonso, che non ha mai davvero chiarito la questione e anzi ha pure abbandonato il conduttore, al punto che quest'ultimo ha scoperto delle minacce soltanto a luglio, nonostante fossero state formulate già a maggio. Stranezze di un sistema giustizia che presenta diversi punti oscuri, mava avanti a testa altissima: anche se,...

Fedez : Quindi cara Coordinatrice di Casapound ci sta dicendo che quando c’era LUI non vi erano modelli culturali sbagliati… - borghi_claudio : L'intervista a Tria su Libero è... è... non mi viene la parola. Monetizzazione debito, fare emissioni di Bot perch… - matteosalvinimi : Domenica e lunedì si vota non solo in sette regioni ma anche in moltissimi comuni, tra cui Chieti, dove stamattina… - PulcinoRossoner : RT @AlienoGentile: Se le temperature scendono non c'è global warming, se le temperature salgono la curva dei contagi si flette. Strategie w… - ladyinviolet__ : @Barby7114 Sono gusti, poi è solo l'inizio. Io non sono legata ad un gf, lo guardo ogni anno con curiosità se mi pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Prezzi al consumo, per l’Italia (e non solo) cresce il rischio deflazione Il Sole 24 ORE Sony A7c: ufficiale la full frame più "piccola e leggera al mondo"

inserisce nel nome la C di “compatto”, per una dieta che ha coinvolto non solo l’aspetto tecnico. Dimagrita del 20% in peso (ora da 509 grammi) e volume (stante le dimensioni da 124.0 x 71.1 ...

AZARENKA: “È SBAGLIATO IDENTIFICARSI SOLO COME TENNISTI”

La bielorussa, sconfitta in finale agli US Open, ha messo in guardia tutti i giocatori dall’identificarsi esclusivamente come tennisti Tennis. Nonostante la sconfitta in finale, lo US Open 2020 ha san ...

Ciro: “Io e Maria Paola dovevamo scappare per vivere insieme”

Vladimir Luxuria: “Il fratello ha pensato di farsi giustizia da solo, e ha fatto l'atto più contronatura che si potesse fare" "Non è vero che è stato un incidente". A dirlo è Ciro Migliore, il ragazzo ...

inserisce nel nome la C di “compatto”, per una dieta che ha coinvolto non solo l’aspetto tecnico. Dimagrita del 20% in peso (ora da 509 grammi) e volume (stante le dimensioni da 124.0 x 71.1 ...La bielorussa, sconfitta in finale agli US Open, ha messo in guardia tutti i giocatori dall’identificarsi esclusivamente come tennisti Tennis. Nonostante la sconfitta in finale, lo US Open 2020 ha san ...Vladimir Luxuria: “Il fratello ha pensato di farsi giustizia da solo, e ha fatto l'atto più contronatura che si potesse fare" "Non è vero che è stato un incidente". A dirlo è Ciro Migliore, il ragazzo ...