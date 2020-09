“Non mi faccio offendere la famiglia”, il difensore dell’Amburgo sale in tribuna e picchia il tifoso (VIDEO) (Di martedì 15 settembre 2020) “Non mettere le mamme in mezzo”, e nemmeno le mogli e le figlie. E’ finito il tempo dei calciatori che porgono l’altra guancia: ora salgono in tribuna e si fanno giustizia da sé. Sempre che in tribuna ci sia qualcuno, viste le porte chiuse imposte dalla pandemia. Le offese monodirezionali dei tifosi cominciano a diventare pericolose, i calciatori non ne possono più. E così ha fatto Toni Leistner, navigato difensore centrale dell’Amburgo, non perdonando al (poco) pubblico presente allo stadio le reiterate offese personali, per giunta a gara terminata. A sconfitta ancora calda, 4-1 dalla Dinamo Dresda nella DFB Pokal, Leistner era impegnato nelle interviste di rito a bordo campo. Ha subito per qualche secondo gli insulti di un tifoso avversario in particolare ed è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) “Non mettere le mamme in mezzo”, e nemmeno le mogli e le figlie. E’ finito il tempo dei calciatori che porgono l’altra guancia: ora salgono ine si fanno giustizia da sé. Sempre che inci sia qualcuno, viste le porte chiuse imposte dalla pandemia. Le offese monodirezionali dei tifosi cominciano a diventare pericolose, i calciatori non ne possono più. E così ha fatto Toni Leistner, navigatocentrale dell’Amburgo, non perdonando al (poco) pubblico presente allo stadio le reiterate offese personali, per giunta a gara terminata. A sconfitta ancora calda, 4-1 dalla Dinamo Dresda nella DFB Pokal, Leistner era impegnato nelle interviste di rito a bordo campo. Ha subito per qualche secondo gli insulti di unavversario in particolare ed è ...

