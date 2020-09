Non hanno spento la sua voce. Navalny: 'Ora respiro da solo' (Di martedì 15 settembre 2020) "Ciao, sono Navalny. Mi mancate. Non riesco ancora a fare quasi nulla, ma ieri ho potuto respirare da solo tutto il giorno. Non ho usato nessun aiuto esterno. L'ho apprezzato molto. E' un processo ... Leggi su globalist (Di martedì 15 settembre 2020) "Ciao, sono. Mi mancate. Non riesco ancora a fare quasi nulla, ma ieri ho potuto respirare datutto il giorno. Non ho usato nessun aiuto esterno. L'ho apprezzato molto. E' un processo ...

Ultime Notizie dalla rete : Non hanno Depay verso il Barcellona: in Olanda non hanno dubbi, trattativa già chiusa Goal.com L'italia U18 trionfa agli Europei di volley

A Lecce si e' chiuso in trionfo il Campionato Europeo under 18 maschile della nazionale italiana, vincitrice della medaglia d'oro nella finale contro la Repubblica Ceca 3-0 (25-23, 25-16, 25-18). Dopo ...

Johnny Lo Zingaro è stato arrestato, fuggito da Sassari era ancora in Sardegna: «L'ho fatto per amore, che fesseria»

Torna in carcere Giuseppe Mastini, detto Johnny lo zingaro. E' durata poco la latitanza dell'ergastolano fuggito dal penitenziario di massima sicurezza di Sassari la mattina del 6 settembre. Gli uomin ...

Flavia Vento al Grande Fratello Vip, Lory Del Santo tuona: “Non lo accetto”

Ha preso il via nelle scorse ore su Canale 5 la quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini affiancato da due opinionisti: Pupo e Antonella Elia. Sono entrati nel ...

