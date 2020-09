“Non è possibile”. GF Vip, risveglio choc per Alfonso Signorini. La notizia lo ha buttato giù dal letto (Di martedì 15 settembre 2020) In pratica ieri c’è stato il Grande Fratello Vip e nessuno se n’è accorto. La prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip non ha brillato negli ascolti tv e ha registrato il peggior debutto di sempre nella storia della versione Vip. L’esordio di lunedì 14 settembre 2020 ha appassionato solo 2.833.000 telespettatori con il 18.99% di share. Lo scorso gennaio Signorini aveva registrato alla prima puntata 3.404.000 spettatori con il 20.16%. Ma cosa è successo? Possibile che gli italiani non siano più attratti dal trash? Come riporta Bubinoblog nessuna delle tre edizioni condotte da Ilary Blasi è mai partita al di sotto dei tre milioni e mezzo di telespettatori. Neppure le ultime due edizioni del Grande Fratello Nip condotte da Barbara d’Urso hanno registrato ascolti tv così bassi alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) In pratica ieri c’è stato il Grande Fratello Vip e nessuno se n’è accorto. La prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip non ha brillato negli ascolti tv e ha registrato il peggior debutto di sempre nella storia della versione Vip. L’esordio di lunedì 14 settembre 2020 ha appassionato solo 2.833.000 telespettatori con il 18.99% di share. Lo scorso gennaioaveva registrato alla prima puntata 3.404.000 spettatori con il 20.16%. Ma cosa è successo? Possibile che gli italiani non siano più attratti dal trash? Come riporta Bubinoblog nessuna delle tre edizioni condotte da Ilary Blasi è mai partita al di sotto dei tre milioni e mezzo di telespettatori. Neppure le ultime due edizioni del Grande Fratello Nip condotte da Barbara d’Urso hanno registrato ascolti tv così bassi alla ...

