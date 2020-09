“Non è più destra o sinistra, ma andare avanti”, Grillo esorta la politica “a fare uno scatto in avanti” (Di martedì 15 settembre 2020) “È paradossale che funzionino più le dittature delle democrazie. Siamo bloccati su stronzate gigantesche. Fate capire a questa sinistra che vuole essere progressista che ci sono le idee, che vanno perseguite. Dobbiamo dare una impostazione di che tipo di Paese vogliamo. Voi avete fatto un grande lavoro”. Eccolo Beppe Grillo, nell’ambito della conferenza stampa in Senato, dove stamattina è intervenuto presentazione del decreto Mise. Grillo: “A sinistra poche idee, a destra nessuna. Noi ne abbiamo qualcuna” Poi il garante del M5s ha aggiunto che “Sento che in Parlamento si parla solo di nomine, queste cose qui non le concepisco. Non è più destra o sinistra, ma andare avanti. Abbiamo ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 settembre 2020) “È paradossale che funzionino più le dittature delle democrazie. Siamo bloccati su stronzate gigantesche. Fate capire a questache vuole essere progressista che ci sono le idee, che vanno perseguite. Dobbiamo dare una impostazione di che tipo di Paese vogliamo. Voi avete fatto un grande lavoro”. Eccolo Beppe, nell’ambito della conferenza stampa in Senato, dove stamattina è intervenuto presentazione del decreto Mise.: “Apoche idee, anessuna. Noi ne abbiamo qualcuna” Poi il garante del M5s ha aggiunto che “Sento che in Parlamento si parla solo di nomine, queste cose qui non le concepisco. Non è più, maavanti. Abbiamo ...

