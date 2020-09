No a Gravina: il Cts contrario alla riapertura degli stadi (Di martedì 15 settembre 2020) Se in Germania un 20% dei tifosi potrà assistere alle partite di Bundesliga, in Italia non ci sarà la riapertura degli stadi al pubblico almeno per adesso. Come riporta Sportmediaset il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio rimane così com'è e gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse. È questo, secondo quanto filtra, l'orientamento che è stato ribadito oggi nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico, dopo le richieste arrivate dal mondo del calcio. Il presidente della federcalcio Gravina aveva infatti parlato della possibilità di riaprire gli stadi come naturale conseguenza della riapertura delle scuole e aveva espressamente chiesto di modificare il protocollo sui ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Se in Germania un 20% dei tifosi potrà assistere alle partite di Bundesliga, in Italia non ci sarà laal pubblico almeno per adesso. Come riporta Sportmediaset il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio rimane così com'è e gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse. È questo, secondo quanto filtra, l'orientamento che è stato ribadito oggi nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico, dopo le richieste arrivate dal mondo del calcio. Il presidente della federcalcioaveva infatti parlato della possibilità di riaprire glicome naturale conseguenza delladelle scuole e aveva espressamente chiesto di modificare il protocollo sui ...

