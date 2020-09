Niente mantenimento | solo paghette e vestiti | padre condannato

Leggi su studiocataldi

(Di martedì 15 settembre 2020)e violazione degli obblighi di assistenza familiarechi non versaseppur contribuisca in altro modo Irrilevanti le sporadiche contribuzionie violazione degli obblighi di assistenza familiareTorna suRischia una condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore che non versa l'importo mensile stabilito per ildei figli in sede di separazione, nonostante abbia nel tempo provveduto sporadicamente ad acquistare loro vestiario, a pagare viaggi o altre spese voluttuarie.Tanto si desume dalla sentenza n. 25593/2020 (sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di unper il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570, ...