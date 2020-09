Netflix acquista Malcolm & Marie, il film con John David Washington e Zendaya (Di martedì 15 settembre 2020) Malcolm & Marie, film con John David Washington e Zendaya girato nella massima segretezza durante l'emergenza sanitaria, sarà prossimamente su Netflix. Netflix ha acquisito per 30 milioni Malcolm & Marie, il film con John David Washington e Zendaya scritto, diretto e prodotto da Sam Levinson che verrà reso disponibile prossimamente sulla piattaforma streaming. Le riprese di Malcolm & Marie sono state effettuate tra il 17 giugno e il 2 giugno, durante l'emergenza sanitaria, negli spazi di Caterpillar House a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020)congirato nella massima segretezza durante l'emergenza sanitaria, sarà prossimamente suha acquisito per 30 milioni, ilconscritto, diretto e prodotto da Sam Levinson che verrà reso disponibile prossimamente sulla piattaforma streaming. Le riprese disono state effettuate tra il 17 giugno e il 2 giugno, durante l'emergenza sanitaria, negli spazi di Caterpillar House a ...

