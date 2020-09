Nel nome del buonismo "cambiano" la Pietà: Gesù diventa nero (Di martedì 15 settembre 2020) Luca Sablone La Pontificia Accademia per la vita posta il fotomontaggio contro il razzismo. Ira sul web: "Non toccate Michelangelo, vade retro" Non è la prima volta che Gesù viene reso protagonista di alcune discutibili modifiche in nome dell'antirazzimo. Già nel gennaio 2018, ad esempio, Fabio Viale aveva eliminato la figura del Salvatore sostituendola con quella di un ragazzo nigeriano nudo, con gli occhi chiusi e una croce tatuata sul braccio destro. Una nuova versione della Pietà di Michelangelo promossa in occasione dell'inaugurazione della sede milanese di una galleria d'arte toscana. Ora a scatenare le polemiche è stato un tweet della Pontifical Academy Life, che ha allegato una foto con tanto di commento: "An image that is worth a speech". Un'immagine che vale un discorso. An image ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Luca Sablone La Pontificia Accademia per la vita posta il fotomontaggio contro il razzismo. Ira sul web: "Non toccate Michelangelo, vade retro" Non è la prima volta che; viene reso protagonista di alcune discutibili modifiche indell'antirazzimo. Già nel gennaio 2018, ad esempio, Fabio Viale aveva eliminato la figura del Salvatore sostituendola con quella di un ragazzo nigeriano nudo, con gli occhi chiusi e una croce tatuata sul braccio destro. Una nuova versione della; di Michelangelo promossa in occasione dell'inaugurazione della sede milanese di una galleria d'arte toscana. Ora a scatenare le polemiche è stato un tweet della Pontifical Academy Life, che ha allegato una foto con tanto di commento: "An image that is worth a speech". Un'immagine che vale un discorso. An image ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel nome Nel nome del padre: Miki già cannoniere ringrazia le sue radici ForzaRoma.info Al Teatro La Fenice di Venezia Gondellieder, Goethe e le canzoni da battello

Appuntamento con Goethe e le canzoni da battello al Teatro La Fenice di Venezia venerdì 18 settembre alle 19 quando va in scena “Gondellieder”, concerto su musiche di Johann Adolph Hasse con letture d ...

GF VIP 5: Colpo di scena, non c’è la Gregoraci

. La prima puntata della quinta edizione del Grande fratello vip ha ospitato i suoi primi “reclusi”, gli altri infatti arriveranno nella seconda puntata di venerdì 19. In studio e nella casa è fuorius ...

Maltempo a Catania, i sindacati: "Ennesima tragedia sfiorata"

“C’è solo tanta rabbia mista a delusione, dopo l’ennesimo triste e catastrofico scenario offerto oggi dalla nostra Zona industriale a seguito dell’abbondante pioggia caduta in mattinata. Ancora una vo ...

