Navalny torna su Instagram Respiro da solo | mi mancate

"Mi mancate". Alexei Navalny è tornato a rivolgersi ai suoi follower per la prima volta dopo l'avvelenamento del 20 agosto scorso e ha scelto Instagram per farlo. Pubblicando una sua foto sul letto d'...

Berlino, 15 settembre 2020 - "Mi mancate". Alexei Navalny è tornato a rivolgersi ai suoi follower per la prima volta dopo l'avvelenamento del 20 agosto scorso e ha scelto Instagram per farlo. Pubblica ...

Russia alle urne: si vota per le amministrative, test per Putin dopo l'avvelenamento di Navalny

Si chiude oggi la tre giorni dedicata alle elezioni locali: si vota per eleggere governatori regionali, legislatori federali, regionali e comunali in 41 delle 85 regioni. Circa 160mila i candidati in ...

Russia, Putin al test del voto locale tra proteste interne e il nodo Minsk

La popolazione russa è chiamata al voto domenica per eleggere rappresentanti politici su diversi livelli. Una grande tornata elettorale con milioni di persone al voto, nella complessa struttura federa ...

