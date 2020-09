Navalny sta meglio: 'Respiro da solo'. Il post su Instagram un mese dopo l'avvelenamento (Di martedì 15 settembre 2020) A quasi un mese dall'avvelenamento di cui è stato vittima lo scorso 20 agosto, torna a parlare Alexei Navalny e lo ha fatto con un post sul suo profilo Instagram. 'Mi mancate', ha scritto rivolgendosi ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) A quasi undall'di cui è stato vittima lo scorso 20 agosto, torna a parlare Alexeie lo ha fatto con unsul suo profilo. 'Mi mancate', ha scritto rivolgendosi ...

