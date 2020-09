Navalny | prime parole dopo l’avvelenamento | «Respiro da solo Mi mancate» E posta una foto dall’ospedale

(Di martedì 15 settembre 2020) Alexeitorna a parlare per la prima voltal’avvelenamento del 20 agosto scorso, e lo fa a mezzo Instagram. «Mi», ha scritto l’oppositore di Vladimir Putin pubblicando una suasul letto d’ospedale di Berlino. «Non riesco ancora a fare quasi niente ma ieri sono riuscito a respirare daper tutto il giorno. In generale sono me stesso. Non ho usato nessun aiuto esterno, nemmeno la più semplice valvola in gola. Mi è piaciuto molto. È un processo sorprendente, sottovalutato da molti: ve lo raccomando», ha scritto. Visualizza questo post su Instagram Привет, это ...

L’oppositore russo Alexei Navalny ha scritto in un post su Instagram le sue prime dichiarazioni pubbliche da quando è stato stato avvelenato in Russia. Navalny ha pubblicato una foto che lo ritrae in ...Primo voto per il partito Russia Unita, quello del presidente Putin, dopo la pandemia, la modifica della costituzione e il caso dell’avvelenamento di Navalny. Queste prime elezioni della seconda era p ...Il partito Russia Unita del presidente Vladimir Putin mantiene la sua forza nelle elezioni locali in Russia, sebbene l'opposizione abbia segnato vittorie in alcune zone. Il voto di domenica è stato un ...